مصر تساعد أمريكا بطائرة مستلزمات طبية

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ارسال مساعدات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرسال مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين، وللمساهمة في تخفيف العبء خلال الأزمة الحالية.

وتم إعداد وتجهيز طائرة عسكرية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية والبدل الواقية، المقدمة من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي ذلك في إطار الدعم والتضامن، مع الدول الصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما جاء أيضًا في إطار العلاقات والروابط التاريخة التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما يساهم في تخفيف العبء، في ظل الأزمة الراهنة، والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابة سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

تأتي تلك المساعدات استمرارا، للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة، وتقديم الدعم والتضامن في أوقات المحن والأزمات وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.

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