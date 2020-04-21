  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر08:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عصام تليمة

نشأت الديهي: اغتيال عصام تليمة خلال الأيام القادمة

الإمارات

الإمارات تقرر استئناف العمل في بعض النشاطات التجارية

مستلزمات طبية

مصر تساعد أمريكا بطائرة مستلزمات طبية

ارشيفية

المناطق ذات الأغلبية المسلمة في بريطانيا الأقل إصابة بـ"كورونا"

العروسين

تهز دولة عربية.. مسلمة تتزوج مسيحي داخل كنيسة (صور)

الصحة العالمية

«الصحة العالمية» تحسم الجدل حول مصدر كورونا

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يتوعد هذه الدول: سنسحقهم إلى الأبد

الصحة العالمية

الصحة العالمية توجه إرشادات للصائمين في زمن كورونا

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

الجيش يتبرع بـ100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

ارشيفية

كويتية ذهبت لإصلاح هاتفها فأفقدها شرفها (تفاصيل صادمة)

الإمارات تقرر استئناف العمل في بعض النشاطات التجارية

عرب وعالم

الإمارات
الإمارات
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

الكورونا ومستقبل النظام الاقتصادي العالمي

#

الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا

#

بالفيديو.. حريق ضخم بناقلة نفط في الإمارات

#

مفاجأة.. مباحثات بين "بن زايد" ومسئول تركي رفيع

الامارات

الحكومة

كورونا

استئناف العمل

كشف الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عن صدور قرارات من الحكومة بشأن استئناف العمل في النشاطات التجارية.

وأشار "عبدالله" عبر تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن من بين هذه النشاطات محلات الصرافة وصيانة المباني وإصلاح المكيفات وفتح شركات الاتصالات.

ونشر الأكاديمي الإماراتي صورتين من قرارات الحكومة التي صدرت بتاريخ أمس الاثنين، وعلق بالقول :" دبي تقرر استئناف العمل في النشاطات التجارية الآتية: محلات الصرافة وصيانة المباني وقطع الغيار وإصلاح المكيفات".

ويأتي هذا رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث أكدت وزارة الصحة في الإمارات، أنها أجرت أكثر من 30 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، وكشفت الوزارة عن 490 إصابة جديدة بـ"كورونا"، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 7,755 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة. خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أشارت الوزراة إلى ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 1,443 حالة، وذلك بعد تسجيل 83 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الديهي: البرادعي ورفاقه أسوأ ما أظهرته أزمة كورونا
» «الصحة العالمية»: تخفيف قيود كورونا سيؤدي إلى عودة ظهور المرض
» بيان من الإفتاء بشأن صلاة التراويح في رمضان
» نداء عاجل من السفارة المصرية بإسبانيا للعالقين بالخارج
» ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بمستشفى العجمي 75 حالة
» الصحة العالمية تحسم الجدل عن نشأة فيروس"كورونا" داخل معامل صينية
» انفجار في العراق يسفر عن قتلي وجرحي مدنيين
» إخلاء سبيل إعلامية كويتية شهيرة بعد اتهامها بإثارة الفوضي
» اختفاء "كوكب" يثير دهشة العلماء
» الأهلي يطلب ضم نجم صن داونز
» الصوم يعالج هذه الأمراض

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:02 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية