الإمارات تقرر استئناف العمل في بعض النشاطات التجارية

21 أبريل 2020 - 07:39 م

كشف الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، عن صدور قرارات من الحكومة بشأن استئناف العمل في النشاطات التجارية.

وأشار "عبدالله" عبر تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن من بين هذه النشاطات محلات الصرافة وصيانة المباني وإصلاح المكيفات وفتح شركات الاتصالات.

ونشر الأكاديمي الإماراتي صورتين من قرارات الحكومة التي صدرت بتاريخ أمس الاثنين، وعلق بالقول :" دبي تقرر استئناف العمل في النشاطات التجارية الآتية: محلات الصرافة وصيانة المباني وقطع الغيار وإصلاح المكيفات".

ويأتي هذا رغم تزايد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات، حيث أكدت وزارة الصحة في الإمارات، أنها أجرت أكثر من 30 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، وكشفت الوزارة عن 490 إصابة جديدة بـ"كورونا"، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 7,755 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات لمصابين من الجنسية الآسيوية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة. خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أشارت الوزراة إلى ارتفاع حالات الشفاء في الدولة إلى 1,443 حالة، وذلك بعد تسجيل 83 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.