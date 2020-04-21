» الديهي: البرادعي ورفاقه أسوأ ما أظهرته أزمة كورونا

21 أبريل 2020 - 07:56 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الكائن الرخو محمد البرادعي نشر تغريده عبر صفحته على تويتر" لصورة عامل يطعم قطة في اسطنبول، قال فيها: " عامل البلدية في إسطنبول يطعم قطط الشوارع في وقت الكورونا .. يظهر الوباء أحيانا أجمل ما فينا".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن البرادعي معجب بعامل تركي يأكل قطة في الشوارع ولا يحظى أي شيء في مصر بإعجابه.

وتابع، أن محمد البرادعي يفضح نفسه، وهو لا يعرف الانصاف، وكورونا أظهرت أسوأ ما فينا وهم البرادعي ورفاقه في تركيا"، وأذاع مقطع فيديو لمعارضة تركية تتحدث عن انتشار فيروس كورونا في السجون التركية، قائلًا: "مش عايز يسمع ولا يشوف هذا الكلام".

