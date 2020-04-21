نشأت الديهي: اغتيال عصام تليمة خلال الأيام القادمة

21 أبريل 2020 - 07:56 م

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لـ الداعية الإخواني، عصام تليمة، قال خلاله إن جماعة الإخوان تخلت عن رشدها وليس لها تاريخ حقيقي في الجماعة، وهناك من يصر أن يدافع بالباطل عن هذه القيادات.

كما عرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، مقطع أخر لـ "تليمة" أكد خلاله أن الظهير الشعبي الداعم للإخوان تخلى عن الجماعة بسبب سلوك قيادات الجماعة، وهناك أعمدة من الجماعة تركوها وهناك العديد من أعضاء الإخوان فصلوا بسبب إبدائهم آراء معارضة.

وقال "تليمة"، في مقطع أخر، إن هناك دكتور جامعي يبيع شرابات على باب مول في اسطنبول، وتم طرد بعض الشباب من أماكنهم السكنية بإسطنبول بسبب معارضتهم للقيادات، وهناك الكثير من الأخوات تركوا الإخوان لسوء الممارسات، معلنًا عن أن الإخوان السبب في لجوء شباب الجماعة للإلحاد، والخناقة بين طرفي الإخوان على 10% من أفراد التنظيم وباقي الـ 90% خارج التنظيم .

من جانبه تنبأ "الديهي"، بتصفية عصام تليمة جسديًا خلال الأيام القليلة القادمة بسبب هذه التصريحات، حسب قوله.