ننشر قرارات مجلس الوزراء السعودي في جلسة اليوم

21 أبريل 2020 - 08:25 م

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وناقش المجلس آخر المستجدات في مختلف القضايا على الصعيدي المحلي والإقليمي، وأسفر عن عدد من القرارات، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، وجاءت كالتالي:-

أولاً :

الموافقة على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثانياً :

الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين حكومة المملكة العربية السعودية والدول المستهدفة للاستفادة من ( خدمة طريق مكة ) وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول المستهدفة في شأن مشروع الاتفاقية المشار إليها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن المكتب الفرعي للمؤسسة.

رابعاً :

الموافقة على تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجيري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً :

الموافقة على تفويض معالي وزير الإعلام القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية القرغيزية في جمهورية قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً :

الموافقة على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي.

سابعاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد المائية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية سنغافورة.

ثامناً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية في جمهورية ساحل العاج فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

تاسعاً :

الموافقة على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة ( 3 ) من المادة ( السادسة والسبعين ) ، والفقرة ( 1 ) من المادة ( الثالثة والثلاثين بعد المائة ) من نظام الشركات، وذلك بالسماح لجمعيتها العامة غير العادية بتضمين النظام الأساس للشركة عدد من الأحكام الموضحة تفصيلاً بالقرار.

عاشراً :

تعديل المادة ( الرابعة والسبعين ) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 53 ) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ وذلك على النحو الوارد في القرار، وإلغاء المادة ( الخامسة والسبعين) من النظام .

حادي عشر :

تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لوضع آلية مناسبة لنقل قطاع الإعلام الداخلي من وزارة الإعلام إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ثاني عشر :

تعديل البند ( ثانياً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 106 ) وتاريخ 18 / 2 / 1439هـ ، ليكون بالنص الآتي : ” تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط ملف مشاركة المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي في ( دافوس) سنوياً ، وذلك بالتنسيق مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية والجهات الأخرى ذات العلاقة ، مع مراعاة الأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 42 ) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ ” .

ثالث عشر :

الموافقة على نقلٍ وترقياتٍ للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

ـ نقل محمد بن سلطان بن محمد بن جريس من وزارة الرياضة وتعيينه على وظيفة ( وكيل الإمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية.

ـ ترقية الدكتور مسلّم بن شباب بن مسند المطيري إلى وظيفة ( مستشار لشؤون القضايا) بالمرتبة الخامسة عشرة بوكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

ـ ترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

ـ ترقية ناصر بن عبدالعزيز بن ناصر آل داود إلى وظيفة ( مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة لنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها خلال العام المالي ( 1438 / 1439 هـ ) ، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.