  • الثلاثاء 21 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إقامة الحد على فتاة

بالصور.. إقامة حد الجلد على 6 رجال وفتاة

حنين حسام

اتهامات متبادلة بين حنين حسام وإعلامي شهير

الملك سلمان وولي العهد

ننشر قرارات مجلس الوزراء السعودي في جلسة اليوم

الصحة العالمية تحذر من الكمامات

الصحة: تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

بالفيديو.. عكاشة: جامعة "أكسفورد" أجرت أبحاثًا عني

جامعة أكسفورد تبدأ تجارب لقاح كورونا على البشر الخميس

عصام تليمة

نشأت الديهي: اغتيال عصام تليمة خلال الأيام القادمة

الإمارات

الإمارات تقرر استئناف العمل في بعض النشاطات التجارية

مستلزمات طبية

مصر تساعد أمريكا بطائرة مستلزمات طبية

ارشيفية

المناطق ذات الأغلبية المسلمة في بريطانيا الأقل إصابة بـ"كورونا"

العروسين

تهز دولة عربية.. مسلمة تتزوج مسيحي داخل كنيسة (صور)

صور

توزيع إعانات غذائية بمعهد شلل الأطفال بمشاركة أحمد حسن

آخر الأخبار

توزيع مساعدات
توزيع مساعدات
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية: انشغالنا بكورونا قد ينشر هذا المرض الخطير

#

أحمد حسن: هذا أكثر مدير فني ظلمني في تاريخي

#

وزيرة الصحة: لن نغلق المطارات فى وجه الصينيين

#

أحمد حسن يسخر من حفل عيد الحب :"استاد القاهرة سابقًا"

وزعت مؤسسة حياة للتنمية المستدامة، بالتعاون مع جامعة المستقبل في مصر والمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إعانات غذائية على 1200 أسرة في معهد شلل الأطفال بإمبابة ودور الأيتام في 5 محافظات.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس، حيث شارك في عمليات التوزيع الكابتن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، والإعلامي طارق علامة، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي.

وشملت عمليات التوزيع معهد شلل الأطفال بإمبابة، ودور أيتام بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والمنيا وبني سويف، والتي ضمت دور أيتام "القدس لذوي الاحتياجات الخاصه المعادي، أهالينا للأيتام والمسنين والمسنات، الفتح للأيتام المعادي، جمعية الروضة، وجمعية أم هاني بإمباية، وجمعية الشكمنجية بشبرا".

وأكدت الدكتورة راندا رزق الاستشاري الدولي للمسئولية المجتمعية، أن إجمالي الإعانات بلغت 1200 شنطة رمضانية، مشددة على استمرار مؤسسة حياة في دعم الأسر الأكثر احتياجا والاولى بالرعاية والعمالة الغير منتظمة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

شاهد الصور..




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نيوتن وسعد الدين الهلالي .. واقعتان كاشفتان!!

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"
» دراسة: كورونا «تحور 30 مرة وأنتج سلالة أكثر فتكًا في أوروبا»
» الكعبة المشرفة تتزين لاستقبال شهر رمضان
» شفاء 49 مصابًا من كورونا والإجمالي يصل لـ870
» التعليم تعلن عن الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة
» أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
» خمسة ملايين شخص توفوا في الصين جراء كورونا
» الديهي: البرادعي ورفاقه أسوأ ما أظهرته أزمة كورونا
» «الصحة العالمية»: تخفيف قيود كورونا سيؤدي إلى عودة ظهور المرض
» بيان من الإفتاء بشأن صلاة التراويح في رمضان
» نداء عاجل من السفارة المصرية بإسبانيا للعالقين بالخارج

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية