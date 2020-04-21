» السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"

محمد فضل- متابعات
سجلت الممكلة العربية السعودية، إصابات جديدة في آخر 24 ساعة وصلت لـ 1147 حالة مؤكدة بإصابتها بفيروس كورونا.
أعلن ذلك المتحدث الرسمي بوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي ، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي حالات الإصابة في المملكة وصل إلى 11631 حالة حتى الآن ، من بينها 9882 حالات نشطة ومنها 81 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.
وأشار إلى أن حالات التعافي بلغت 1640 حالة، بإضافة 150 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 6 حالات وفيات إضافية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 109 حالة حتى الآن.
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