تفاصيل مقتل "تكتكة" شريك هشام عشماوي في ليبيا

قال عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، إن الإرهابي «تكتكة» الذي قتل اليوم في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، مصري الجنسية وكان يعمل مع هشام عشماوي في درنه ويمثل الذراع الأيمن له.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»،أن القضاء على تكتكة يمثل ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية في ليبيا.

وأوضح أن «تكتكة» اكتسب خبرة كبيرة في زرع المتفجرات في المباني والمنشآت وتنفيذ العمليات الإرهابية، زاعمًا أن الأتراك كانوا يعولون عليه في منع الجيش الوطني من دخول درنة.