"الديهي": هؤلاء أسوأ ما أظهرته أزمة فيروس كورونا‎

21 أبريل 2020 - 10:00 م

أكد الإعلامي نشأت الديهي، إن الكائن الرخو محمد البرادعي نشر تغريدة عبر صفحته على "تويتر" لصورة عامل يطعم قطة في اسطنبول، قال فيها: "عامل البلدية في اسطنبول يطعم قطط الشوارع في وقت الكورونا.. يظهر الوباء أحيانا أجمل ما فينا".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم الثلاثاء، أن البرادعي معجب بعامل تركي يأكل قطة في الشوارع ولا يحظى أي شيء في مصر بإعجابه.



وأشار إلى أن محمد البرادعي يفضح نفسه، وهو لا يعرف الإنصاف، وكورونا أظهرت أسوأ ما فينا وهم البرادعي ورفاقه في تركيا، وأذاع مقطع فيديو لمعارضة تركية تتحدث عن انتشار فيروس كورونا في السجون التركية، قائلًا: "مش عايز يسمع ولا يشوف هذا الكلام".

