الكشف عن تفاصيل التحقيق مع صلاح دياب بسبب "نيوتن"

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صلاح دياب
صلاح دياب
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تحدث محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى للإعلام، حول التحقيق مع المهندس صلاح دياب، كاتب مقال «نيوتن» بالمصري اليوم، بعد أزمة مقال «حاكم سيناء».
وقال «العمري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «المجلس الأعلى للإعلام أجرى تحقيقا مع صلاح دياب بصفته كاتب مقالات نيوتن، والدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة صحيفة المصري اليوم، وعبد اللطيف المناوي رئيس التحرير، وأتيحت لهم الفرصة كاملة»، مشيرا إلى أن المقال يتعارض مع الدستور بوضوح.
وتابع: «حرية الرأي والتعبير كلمة مطاطة قد ترتكب باسمها أفظع الجرائم، وكان من المهم التأكيد على ثوابت الوطن بالبيان الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام اليوم».
وأوضح أن صلاح دياب، قال خلال التحقيقات إنه يطرح فكرة للنقاش، مشيرًا إلى أن التحقيقات تجاوزت 3 ساعات.
وأردف: «الجميع يعرف أن لفظ إقليم سيء السمعة ودلاتها واضحة في المقال، فضلا عن نشر المصري اليوم مقالات أخرى تدافع عن الفكرة ذاتها».
وأكد أن رئيس التحرير يتحمل المسؤولية القانونية عن المقالات التي تنشر بصحيفته، مشيرًا إلى أن المهندس صلاح دياب اعترف بأنه كاتب سلسلة مقالات نيوتن.

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