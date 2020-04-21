  • الأربعاء 22 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:35 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المعتمدية

مأساة جديدة في "المعتمدية" بعد انتهاء العزل من كورونا

كورونا

عالم فيروسات يزف بشري سارة للعالم بشأن "كورونا"

المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الأعلى للإعلام يحيل "نيوتن" إلى النائب العام

صلاح دياب

الكشف عن تفاصيل التحقيق مع صلاح دياب بسبب "نيوتن"

الديهي

"الديهي": هؤلاء أسوأ ما أظهرته أزمة فيروس كورونا‎

كورونا

جامعة كامبريدج: لقاح الحصبة يحمي من مضاعفات كورونا

"كورونا" في إسرائيل

تطوير اختبار الأجسام المضادة لـ"كورونا" بدرجة دقة 100%

هشام عشماوي

تفاصيل مقتل "تكتكة" شريك هشام عشماوي في ليبيا

إقامة الحد على فتاة

بالصور.. إقامة حد الجلد على 6 رجال وفتاة

حنين حسام

اتهامات متبادلة بين حنين حسام وإعلامي شهير

اقتصادي: الدولة تحارب كورونا والإرهاب لحماية المواطنين

الحياة السياسية

كورونا في مصر
كورونا في مصر
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مستشار "السيسي" يعلق على ارتغاع عدد مصابي كورونا,, ويحذر

#

بسبب كورونا.. يوزعون الفاكهة مجانًا في هذه الدولة

#

كورونا ينقذ جميلات هذه الدولة من الجلد بالكرباج

#

إصابة 450 سجينا بفيروس "كورونا" في هذه الدولة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن هناك بعض الدول ستنظر للتجربة والنموذج المصري في إدارة الأزمات على أنه نموذج ناجح، حيث استطاعت الدولة تحقيق الاستقرار الأمني في مواجهة الإرهاب وفيروس كورونا الذي يُهدد أرواح المواطنين.
وأوضح "الحسيني"، في لقائه ببرنامج "ستوديو النيل"، المذاع على فضائية "النيل" الإخبارية، أن مصر جاءت في الأربع سنوات الماضية بشهادة المنظمات الدولية العالمية في المراتب الخمسة الأولى للدول الأكثر أمانًا وجذبًا للاستثمار الأمن، لأنها سيطرت على ما يعادل 80% من البور الإرهابية الموجودة في ربوع الوطن.
وأضاف أن مصر عقب ثورة 25 يناير في 2011 حتى ثورة 30 يونيو، كانت تعيش في ظلام دامس، وهذا الأمر حتم على القوات المسلحة فرض الأمن على كافة ربوع الوطن وعلى الحدود لحماية المواطنين، بينما في مواجهة فيروس كورونا الحكومة اتخذت إجراءات احترازية لدعم كافة القطاعات مثل قطاع الصناعة والمصانع وسريان المشروعات القومية وعدم توقفها إلا أنه تم تأجيل افتتاحها لوقت معين خوفًا على صحة العمال.
وأوضح أن مصر حاربت في 4 سنوات لخفض معدلات البطالة لنحو 9%، لكنه إذا أوقفت الدولة العمل وأوقفت إكمال المشروعات القومية، فهذا يعني أن 5 ملايين و163 ألف مواطن سيتوقفون عن العمل وهذا مؤشر سيجعلنا نهبط بمنحدر قوي من الصعب السيطرة عليه في السنوات القادمة، لافتًا إلى أن الدولة تنظر للمواطنين بضرورة استمرار العمل لتأمين رزقهم مع تأمينهم وقائيا.
وأشار إلى أن فيديو توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى المشروعات وتعنيفه للمقاول المشرف على أحد المشروعات بسبب عدم ارتداء العمال للكمامات واتخاذهم التدابير الوقائية، رسالة من الدولة المصرية أنها لن تترك مواطنيها بدون حمايتهم وأنها بالمرصاد لكل من يتهاون في أرواح العمال.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أول تعليق لـ محافظ المنيا بعد إحالته رئيس "البدرمان" للتحقيق
» ارتفاع صادرات مصر لـ50 مليار دولار في 2021‎
» خبير اقتصادي: معدلات النمو في أمريكا ستصل إلى صفر
» وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا
» «الصحة العالمية» عن كورونا: الأسوأ لم يأت بعد
» السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"
» دراسة: كورونا «تحور 30 مرة وأنتج سلالة أكثر فتكًا في أوروبا»
» الكعبة المشرفة تتزين لاستقبال شهر رمضان
» شفاء 49 مصابًا من كورونا والإجمالي يصل لـ870
» التعليم تعلن عن الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة
» أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية