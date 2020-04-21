عالم فيروسات يزف بشري سارة للعالم بشأن "كورونا"

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عالم فيروسات بلجيكي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن انحسار كورونا

قال ستيفين فان جوشت عالم فيروسات بلجيكي، إنه تم اختبار مصل ضد فيروس كورونا على الحيوانات وكانت له نتائج جيدة ومن ثم بدأ الاختبار على البشر وكانت النتائج مبشرة .
وأضاف في تصريح خاص لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنهم بصدد إجراء اختبار المصل على مجموعة أكبر من المواطنين تمهيدا لاعتماده. 
وأكد أنه سيتم الإعلان عن المصل رسميا قريبا ولكن إنتاج كميات تكفي العالم لن يكون أمرا سهلا ، مؤكدا أنه في منتصف العام المقبل سيكون العالم كله محصن من فيروس كورونا.
وهنأ ستيفين فان جوشت عالم فيروسات بلجيكي ، الإدارة المصرية على كون أعداد الإصابات بفيروس كورونا تحت السيطرة مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية.
وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة سيحد من انتشار الفيروس بالتزامن مع اتباع الإجراءات الصحية وتطبيق التباعد الاجتماعي.
 

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