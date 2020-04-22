» ترامب: تعليق الهجرة إلى أمريكا يستمر لـ60 يومًا

22 أبريل 2020 - 12:40 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا.



وكان ترامب قد أعلن أمس عزمه تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه لم يعلن تفاصيل أو مدة القرار مكتفيا بالقول إنه كان لمصلحة العمال في البلاد والحفاظ على وظائفهم.



وأشار الرئيس الأمريكي– خلال الإفادة الصحفية اليومية التي يقدمها ترامب بصحبة خلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا– أنه تم تجميد الجرين كارد لمدة شهرين، وهي خطوة أخرى وصفها بالضرورية.

