الصيام في ظل إجراءات الوقاية من كورونا.. مستشار المفتي يجيب

22 أبريل 2020 - 01:10 ص

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي والأكاديمي، لمفتي الديار المصرية، أنه يستشعر عاطفة المسلمين، خاصة المصريين تجاه الصوم والصلاة في المساجد، لكن نحن في ظرف استثنائي، وقد تمت العودة إلى الأطباء، من خلال اجتماع حضره مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، وتحدثنا عن كل شئ يخص الكورونا، مشيراً إلى أن الفتوى طالما تعلقت بالواقع فيجب العودة أولا إلى أهل الاختصاص ثم يأتي بعد ذلك الحكم الشرعي.



وأضاف، خلال لقاء مع برنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن الأطباء قسموا مرضى فيروس كورونا إلى أصناف منهم المصاب حقيقي وهذا يجب عليه الإفطار بعد الرجوع للطبيب، والآخر مريض مرض مزمن ومعرض للإصابة هذا يفطر أيضا، لافتا إلى أن السفر والمرضى هما رخص الإفطار، الأول يجب أن يكون 84 كم، خارج المدينة، ويجوز الأخذ بها لكن لو صام الفرد فهو أفضل.



وتابع أن هناك أفراد يخافون من المرض لكن ليس به مرض، وهذا يجب عليه الصوم، لأن جواز الإفطار يجب أن يكون هناك أعراض للإصابة بفيروس كورونا.



وأشار إلى أن الصوم لا يزيد من فرص الإصابة بفيروس كورونا، خاصة لو أخذت بالإجراءات الاحترازية، كما أن الصائم يقوم بعملية المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والريق أيضا، يساعد الصائم على تجنب جفاف الحلق، وهذا بحسب اللجنة العليا للأطباء عند اجتماعها مع دار الإفتاء.

