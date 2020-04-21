"كورونا".. الأردن يقلص "الحظر الشامل" ليوم واحد

21 أبريل 2020 - 11:10 م

قررت السلطات الأردنية، الثلاثاء، تخفيف فرض حظر تجوال شامل، من يومين إلى يوم واحد، مع اقتراب شهر رمضان.



وأوضح متحدث الحكومة، أمجد العضايلة، بمؤتمر صحفي، أن "ساعات خروج المواطنين خلال شهر رمضان ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، والجمعة المقبل سيكون حظراً شاملاً".



وفرض الأردن خلال الأسبوعين الماضين حظراً شاملاً لـ48 ساعة، يومي الجمعة والسبت، لتمكين فرق الاستقصاء الوبائي من أداء عملها، وبقرار حظر الجمعة، تكون السلطات قد قلصت من إجراءها السابق، بحسب مراسل الأناضول.



وأشار العضايلة إلى أنه "سيتم قرار بإعادة النظر بالحظر في محافظة إربد (شمال) الأسبوع المقبل"، بعد عزلها في 26 مارس/آذار الماضي لكثرة الإصابات فيها.



وفي المؤتمر الصحفي ذاته، أعلن وزير الصحة سعد جابر، عدم تسجيل أي إصابات داخل حدود المملكة، لليوم الثاني على التوالي، باستثناء 3 إصابات لسائقي شاحنات على المعابر الأردنية، قادمين من الخارج، بينهم أردني.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء، ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 297، فيما توقفت أعداد الوفيات عند 7.



وبأعداد سائقي الشاحنات، يرتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا بالأردن إلى 428.



ولمواجهة انتشار كورونا، أقر الأردن منتصف الشهر الماضي، تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، فيما يفرض حظر تجوال جزئي، يسمح خلاله للمواطنين بتلبية احتياجاتهم من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساءً، سيراً على الأقدام.

