  • الأربعاء 22 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

الصيام في ظل إجراءات الوقاية من كورونا.. مستشار المفتي يجيب

حنين

تصريحات نارية لـ عميد آثار القاهرة بشأن فتاة الـ تيك توك

المعتمدية

مأساة جديدة في "المعتمدية" بعد انتهاء العزل من كورونا

كورونا

عالم فيروسات يزف بشري سارة للعالم بشأن "كورونا"

المجلس الأعلى للإعلام

المجلس الأعلى للإعلام يحيل "نيوتن" إلى النائب العام

صلاح دياب

الكشف عن تفاصيل التحقيق مع صلاح دياب بسبب "نيوتن"

الديهي

"الديهي": هؤلاء أسوأ ما أظهرته أزمة فيروس كورونا‎

كورونا

جامعة كامبريدج: لقاح الحصبة يحمي من مضاعفات كورونا

"كورونا" في إسرائيل

تطوير اختبار الأجسام المضادة لـ"كورونا" بدرجة دقة 100%

هشام عشماوي

تفاصيل مقتل "تكتكة" شريك هشام عشماوي في ليبيا

فرنسا.. 531 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 20 ألفا و796

عرب وعالم

كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فرنسا.. وفيات كورونا تتخطى 20 ألفا

#

إسرائيل.. حالتا وفاة بكورونا ترفعان الإجمالي إلى 173

#

إيطاليا.. 433 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 23 ألفا و660

#

فرنسا.. تسجيل 574 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فرنسا، الثلاثاء، 531 وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 20 ألفا و796.
وقال المدير العام بوزارة الصحة جيروم سالومون، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، الثلاثاء: "عدد المصابين، ارتفع إلى 181 ألفا و441، إثر تسجيل ألفين و677 إصابة".
وأشار إلى أن عدد الخاضعين للرعاية الطبية في المشافي يبلغ 30 ألفا و106، بينهم 5 آلاف و433 في العناية المركزة.
وأضاف أن ألفا و772 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 39 ألفا و181.
وتحل فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة، وإيطاليا وإسبانيا، كما تحل رابعا أيضا في قائمة الإصابات بعد الولايات المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من مليونين و541 ألفا بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 176 ألفا، وتعافى أكثر من 686 ألفا، وفق موقع "worldmeters" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بريطانيا.. بدء اختبار لقاح كورونا على البشر الخميس
» ماذا قال نشأت الديهي لوالد فتاة الـ تيك توك؟
» ترامب: تعليق الهجرة إلى أمريكا يستمر لـ60 يومًا
» تطورات مثيرة بشأن القبض على حنين حسام فتاة الـ تيك توك
» أول تعليق لـ محافظ المنيا بعد إحالته رئيس "البدرمان" للتحقيق
» ارتفاع صادرات مصر لـ50 مليار دولار في 2021‎
» خبير اقتصادي: معدلات النمو في أمريكا ستصل إلى صفر
» وصول شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى أمريكا
» «الصحة العالمية» عن كورونا: الأسوأ لم يأت بعد
» السعودية تتخطى الـ 11 ألف إصابة بـ"كورونا"
» دراسة: كورونا «تحور 30 مرة وأنتج سلالة أكثر فتكًا في أوروبا»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:24 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية