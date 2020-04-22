فرنسا.. 531 وفاة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 20 ألفا و796

22 أبريل 2020 - 12:50 ص

سجلت فرنسا، الثلاثاء، 531 وفاة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 20 ألفا و796.



وقال المدير العام بوزارة الصحة جيروم سالومون، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، الثلاثاء: "عدد المصابين، ارتفع إلى 181 ألفا و441، إثر تسجيل ألفين و677 إصابة".

وأشار إلى أن عدد الخاضعين للرعاية الطبية في المشافي يبلغ 30 ألفا و106، بينهم 5 آلاف و433 في العناية المركزة.

وأضاف أن ألفا و772 شخصا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 39 ألفا و181.

وتحل فرنسا رابعا في قائمة وفيات كورونا عالميا، بعد الولايات المتحدة، وإيطاليا وإسبانيا، كما تحل رابعا أيضا في قائمة الإصابات بعد الولايات المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا.