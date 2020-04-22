في حاجة تخص كورونا مكنتش حابب أقولها عشان متخافوش بس لازم تتقال

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كورونا

كشف الدكتور محمد علام - نائب مستشفى النجيلة بمطروح - عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "علام" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : للأسف في حاجه مكنتش حابب أتكلم فيها عشان مبقاش سبب ذعر وقلق للناس اللي بطمنهم باستمرار ولأنها حاجة متوقعة لكل طبيب وكل لما الفترة تطول فرصة حدوثها بتزيد لكن في ناس ظلماني ولازم أوضحلهم حاجة مهمة وأنا مش زعلان منهم على فكرة.

وأضاف: بس الحمد لله اتشخصت كوفيد إيجابي من يوم 6-4، أنا كنت عارف من أول يوم إني معرض لكده وراضي ده شغلى وأنا مش زعلان ولا كنت خايف والحمد لله هتكمل على خير وحالتى اتحسنت كتيير وإن شاء الله قريب اتحول سلبى وأروح، دي الحقيقة اللي كنت مخبيها باختياري أنا اللى طلبت محدش يعرف عشان أهلي ميقلقوش اللي بيعدو الأيام وهما عارفين اللي أنا فيه وآسف إني اتاخرت كل ده محبتش أعرفهم غير لما أكون بقيت كويس.

وأردف: آسف للناس اللي بطمنها باستمرار إنى مقلتلكمش بس إن شاء الله هتعدي التزموا باللى بننصح بيه اللى حصل ده وارد لأي طبيب ولا يلام عليه أحد نهائيا ومش معرض ليه أي واحد ملتزم فى بيته أو فى الشارع ده بسبب إجراءات طبيية معينة وكلنا عارفين الخطر اللى إحنا فيه وراضيين وده حسابه عند ربنا مش عاوزين حساب من بشر فيه ده واجبنا أولا وأخيرا وشرف ما بعده شرف لكل طبيب، بشكر كل زميل ليا دكتور أو تمريض أو عامل وقف جمبي في الظروف دى عمرى مهنسالكم اللى عملتوه، وبشكر كل واحد كتب كلمه حلوة في حقى على البوستات، أنا آسف كنت بستغلكم إني آخد منكم طاقة إيجابية أعدى بيها الفترة دي والحمد لله كلامكم كان ليه مفعول سحر الدعم النفسي شئ رائع.

وتابع: لمرض حقيقى وأعراضه حقيقيه والناس بتخف حقيقي، رجاء ركزوا فى اللى تقدروا تعملوه وهتعدى، والله العظيم بتعدى لو التزمنا مرحلة الخطر عندي عدت وأنا دلوقت فى مرحلة الشفاء التام وإن شاء الله أيام وأروح بيتي إجازة صغيرة وهتبدأ الخناقة مع زوجتى وأهلى علشان ارجع تانى.

وأنهى كلامه قائلا: وضيح مهم جدا جدا دى مش بطولة ده شغلى وواجبى والله العظيم فيه دكاترة وتمريض وناس كتيير فى الصحة فى الخطر ده من أول يوم وأصابوا اللى حصل وارد بنسبة بسيطة فى العالم كله وحصل لكل أطباء العالم عادي كل دكاترة مصر ومقدمى الخدمة الصحية مكملين ويقدروا بيكم يعدوا البلد من المحنة دي.

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