ترامب يحسم الجدل حول الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية

22 أبريل 2020 - 07:01 ص

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التقارير التي نُشرت بالأمس حول تدهور الحالة الصحية لكيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية.



وشكك "ترامب" في صحة هذه التقارير التي كان أغلبها من مواقع أمريكية أبرزها محطة سي إن إن .



وأضاف ترامب: لست متأكدًا من مصداقية هذه التقارير المنشورة حول صحة زعيم كوريا الشمالية.



وكشف موقع سي إن إن الأمريكي عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون بعد إجرائه عملية جراحية.



ونقل الموقع عن مسئول أمريكي أن "أون" يعيش أوقاتا صحية صعبة وحالته متدهورة للغاية بعدما أجرى عملية في الأوعية الدموية.



وأشار إلى أن "جونج" غاب عن عيد ميلاد جده في سابقة لم تحدث من قبل وهو ما فتح أبواب التكهنات حول حالته الصحية.



فيما زعمت وكالة "NBC" الأمريكية أن زعيم كوريا الشمالية توفى إكلنيكيا بسكتة دماغية .



في الوقت ذاته نفت الاستخبارات الكورية الجنوبية وجود أية تحركات غريبة في جارتها الشمالية ، مؤكدة أنه لا توجد أية شواهد تفيد تدهور حالة زعيم كوريا الشمالية.



