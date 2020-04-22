» نجم الأهلي: الزمالك عرض عليّ شيك على بياض للانتقال له

22 أبريل 2020 - 07:20 ص

كشف أحمد السيد - مدافع الأهلي المعتزل - أن نادي الزمالك حاول ضمه للفريق أكثر من مرة .



وقال "السيد" في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس2 " : عندما كنت لاعبا في الأهلي حاول الزمالك ضمي أكثر من مرة.



وأضاف: في إحدى هذه المرات طلب مني المهندس ممدوح عباس أن أجلس معه ، وأنا لا مانع عندي من الجلوس مع أي شخص وبخاصة لو كان شخصية مرموقة في مجاله .



وتابع: جلست مع المهندس ممدوح عباس وعرض عليّ شيكا على بياض من أجل الانتقال إلى نادي الزمالك ، وطلب مني وضع الرقم الذي أريده ، وكان هذا العرض لا يمكن رفضه لكنني رفضته لأنه من الصعب أن أترك الأهلي وأنتقل للمنافس المباشر له.



