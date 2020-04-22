ساويرس عن اتهامه بالتضحية بالعمال: لا خليهم قاعدين لحد ما البلد تفلس

22 أبريل 2020 - 07:33 ص

رد رجال الأعمال نجيب ساويرس على تغريدة لشاب هاجمه بسبب مطالبته بعودة العمال إلى المصانع رغم وجود فيروس كورونا .



و نشر "ساويرس" مقطعا فيديو لتكريم سائق تاكسي إسباني اعتاد توصيل المصابين بكورونا للمستشفى مجانا ، وعلق قائلا: أحلى مشهد هو المشهد الإنساني .. بيوري إن الدنيا لسة بخير.



و رد شاب على ساويرس قائلا: طب اتعظ ده سواق تاكسي محترم وعنده ضمير انتا ملياردير وعايز تنزل الناس الشغل عشان يموتوا بس انتا متخسرش.



و رد "ساويرس" على التغريدة قائلا: لا خليهم يقعدوا سنتين تانى فى البيت علشان البلد كلها تجوع و تفلس .. و مش ممكن يعنى يرجع الشغل و ناخد احتياطتتا الصحية و ما يموتش ؟.



