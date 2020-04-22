» ظهور أعراض جديدة لمرض كورونا

22 أبريل 2020 - 08:33 ص

كشفت جامعة هواتشونج للعلوم والتكنولجيا بالصين عن النتائج النهائية لدراسة أجرتها على عدد من المصابين بفيروس كورونا وقد أظهرت بعض الأعراض الجديدة للمرض.



وحلل الباحثون 214 مريضا بفيروس كورونا وتبين أن 36 % منهم عانوا من أعراض عصبية تتضمن الصداع و الدوخة.



وأشارت الدراسة إلى أن البعض الآخر عانى من التهاب العضلات والأعصاب فقط دون ظهور أية أعراض أخرى ومع ذلك تبين إصابتهم بكورونا.



وأكدت الدراسة أنه يجب الانتباه بشدة لبعض المظاهر العصبية التي تظهر على المرضى لأنها قد تكشف عن إصابتهم بالفيروس التاجي.