شاهد.. عملية دهس في إسرائيل

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عملية دهس

طعن

القدس المحتلة

الشاب الفلسطينى

نشر موقع عبري، أن فلسطينيا قام بدهس جندي على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم"، منوها أن الشاب هاجم الجندي بسكين فأصابه بجراح متوسطة.

وبحسب ما نقلته وكالة غزة الآن عن الموقع العبري فقد عثر الجيش بحوزة المهاجم على عبوة أنبوبية وتم إغلاق المنطقة.

ونقلت مصادر طبية، أن الشاب الفلسطيني استشهد، بعد إصابته بجراح بالغة الخطورة وذلك بعد تعرضه لنيران جنود الحتلال.

ونشرت الوكالة مقطع الفيديو لعملية الطعن وعلقت عليه: "عملية الدهس والطعن التي تم تنفيذها اليوم عند مستوطنة معالية أدوميم  في القدس من قبل شاب فلسطيني وأدت إلى إصابة جندي إسرائيلي".

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