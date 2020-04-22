مدرب دجلة السابق: "شيكابالا أفضل من صلاح"

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قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، إن الدوري المصري يتملك العديد من المواهب واصفًا إياهم بـ "الجواهر والألماس".

وأضاف "جونياس" خلال تصريحات تليفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت"، أن شيكابالا من اللاعبين المميزين، وهو لاعب مميز وإمكانياته رائعة ويعد أفضل من محمد صلاح نجم ليفربول".

وتابع: "شيكابالا لم يجد المدير الفني الذي يوجهه حينما كان لاعبًا بالدوري اليوناني.

وأشار مدرب وادي دجلة السابق إلى أن الدوري المصري به العديد من الفرق الجيدة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، وقادرون على تحقيق الألقاب.

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