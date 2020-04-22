الولايات المتحدة تتهم دمشق بالضعف أمام "كورونا"

22 أبريل 2020 - 10:00 ص

أطلقت الولايات المتحدة حملة تتهم فيها سوريا بعدم القدرة علي مواجهة فيروس"كورونا" المستجد في سوريا بطريقة فعالة، حسبما أعلنت هيئة العمليات التنسيقية الروسية – السورية المشتركة.

وجاء في البيان الذي نشرته"روسيا اليوم": "نري أن الوثيقة المقترح صياغتها بتأثير من الولايات المتحدة والتي أطلقت حملة معلوماتية ترويجية تتهم فيها دمشق بعدم القدرة علي مواجهة تفشي فيروس"كورونا" في سوريا بفاعلية، من الواضح أن إيصال المساعدات الإنسانية إلي المخيم أمر ضروري للجانب الأمريكي ليتمكن علي حساب الأمم المتحدة من تحقيق أهدافه وهي توفير الغذاء والوسائل الضرورية لجماعات تابعة له وإطالة أمد عملية تفكيك مخيم الركبان".

جدير بالذكر أن البيان أشار إلي أن الخارجية السورية أرسلت طلبا إلي الأمم المتحدة لإجراء مهمة طبية تقييمية في المخيم.