» السعودية.. سائق متهور يسير عكس الاتجاه يدهس عاملاً "فيديو مروع"

وكالات- الدويني فولي
أوقفت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية سائقًا متهورًا أقدم على دهس مقيم آسيوي، حيث وثقت كاميرا أحد المباني بمحافظة حفر الباطن الحادثة أمس الثلاثاء، وفق صحيفة "سبق" المحلية.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر مقيما آسيوي الجنسية وهو يعبر الشارع، قبل أن يقوم قائد سيارة من نوع "وانيت" قادم بعكس السير بدهسه.
فيديو للحظة دهس عامل هندي على أحد الطرق في حفر الباطن، من قبل مركبة تسير في عكس الاتجاه الصحيح.— ??( Abo m altheyab )?? (@abmsdyab5136) April 21, 2020
وأظهر المقطع لحظة وقوف العامل على جانب الطريق متحيناً الفرصة لعبوره، إلا أن إحدى المركبات العاكسه للطريق بسرعه جنونيه قذفت به ،/ حسبي الله عليه ونعم الوكيل ???????????????? pic.twitter.com/MqDcm9MBSJ
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