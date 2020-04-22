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جوجل يحتفل باليوبيل الذهبي لـ"يوم الأرض"

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يحتفل محرك بحث "جوجل" بيوم الأرض العالمي، ويحل اليوم الذكرى الـ50 لليوبيل الذهبى على الاحتفال بيوم الأرض العالمي، حيث يحتفل العالم بهذا اليوم كل عام.

وزين جوجل شعاره إلى جانب محرك البحث باختيار "النحلة"، إلى جانب تغيير ألوان الشعار باللون الأخضر لون الطبيعة والخضراوات على الأرض، كما زين الشعار برسومات للأشجار والنباتات.

ويأتي سبب اختيار جوجل لرمز النحلة بأن ثلث محاصيل العالم تعتمد على التلقيح من النحل، وأكثر من 85% من نباتات العالم المزهرة.

ويأتي احتفال العالم بيوم الأرض العالمى، من أجل نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وهو احتفال دولى سنوى يقام في عدد كبير من دول العالم، وبعض البلاد تحتفل تسميه أسبوع الأرض.

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