» دجلة يصدم الزمالك فى صراع الصفقات

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تلقي مسئولو الزمالك صدمة في مفاوضات ضم محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة، حيث طلب مسئولو الأخير من الأول، طلبات اعتبرتها إدارة الأبيض مبالغا فيها.

و طلب وادي دجلة الحصول علي خدمات عمر السعيد مهاجم الزمالك في صورة بيع نهائي، خاصة أن عمر السعيد ابن وادي دجلة وانتقل للزمالك قادمًا منه.

كما طلب وادي دجلة أيضا ضم إمام عاشور من الزمالك علي سبيل الإعارة لموسم واحد قابل للتجديد، بالإضافة لمبلغ مالي يتم الاتفاق عليه بين الناديين، الأمر الذي اعتبره مسئولو الزمالك مبالغة كبيرة من إدارة وادي دجلة.


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