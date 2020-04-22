» بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن

22 أبريل 2020 - 10:47 ص

تقدمت نادية هنرى بشارة عضو مجلس النواب، ببلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق.

واتهمته بنشر بوست تحريضي وتهكمي على موقع "تويتر"، والهجوم غير المبرر على الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعد قرار غلق المساجد في رمضان.

وقالت هنري في بلاغها، إن "حسن سعى إلى إشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط المصريين بتدوينه بنهاية البوست عبارة Happy Easter، وهي التحية والمعايدة التي اعتاد عليها المسيحيون للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، بغرض التهكم على وزير الأوقاف، وعلى الشعار الذى جاء في غير موضعه، بقصد إشعال الفتنة والتحقير من التحية كما لو كانت سبة في جبين وزير الأوقاف، وقد دونها باللغة الإنجليزية لإضفاء مزيد من السخرية".