وصفه بالشيطان.. وضاحي خلفان يوجه له رسالة موجعة

22 أبريل 2020 - 11:23 ص

قال ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق إنه سيعتزل تويتر في شهر رمضان، مقدما التحية لكل متابعيه وتهنئتهم بقدوم الشهر الفضيل.

وأضاف خلفان: "في رمضان سأعتزل تويتر كالعادة.. ولذلك لكل المتابعين.. أقول كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وتقبل الله صيامكم وقيامكم".

وأوضح أن الصيام لا يكون بالإمساك فقط عن الأكل ولكن حتى عن الكلام والمغرد بشر قد يقول ما يفسد صيامه.

وعلق أحد رواد تويتر على مغادرة خلفان لتويتر قائلا : " الشياطين تتوقف برمضان".

ليرد عليه خلفان: "أنت غبي..الصيام هو ليس الإمساك عن الأكل فقط ولكن حتى الكلام".

وعلق آخر: "نتمى لك طولة العمر ومبروك عليك الشهر الفضيل وعلى حكام الإمارات وشعبها وكل عام والإمارات بخير".

وكان خلفان قد وجه العديد من التدوينات والتي هاجم فيها الكثيرين من اليمنيين في الشمال.

وكان من آخر رسائله لليمنيين: "اليمانيون الشماليون تركتهم ستة أشهر وهم كل صبح في واد يشتمون.. رديت عليهم فأخذوا كالولايا يولولون".

وأضاف: "أنتم تتباكون بهذه الطريقة لماذا تخوضون في أمور أرفع عن مستواكم.. لن أرد عليكم إلا بعد ست شهور أخرى .. " هجمة الشتاء والصيف".