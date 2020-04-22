  • الأربعاء 22 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
طارق شوقي وزير التعليم

وزير التعليم يكشف موقف الراسبين بامتحانات الثانوية

شعار موائد الرحمن في رمضان

إبداعات موائد الرحمن .." وجبات ساخنة" للمنازل

ارشيف

صادم.. إصابة جميع لاعبي إنتر ميلان بـ "كورونا"

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح

السعيد: ديسمبر ميعاد انتهاء أزمة "كورونا"

أمير الكويت

قرار مفاجيء من أمير الكويت.. ما الأمر

ضاحي خلفان

وصفه بالشيطان.. وضاحي خلفان يوجه له رسالة موجعة

الشوبكي: طرابلس ليست إخوانية.

الشوبكي: طرابلس ليست إخوانية.. ومصر قادرة في التواصل مع " السراج"

موقع الجريمة

مجزرة بدولة عربية.. يذبح زوجته ويقتل شقيقه و7 آخرين

رسالة مؤثرة .. أمير سعودي يعلن مغادرة تويتر

رسالة مؤثرة .. أمير سعودي يعلن مغادرة تويتر

ارشيف

مدرب دجلة السابق: "شيكابالا أفضل من صلاح"

وصفه بالشيطان.. وضاحي خلفان يوجه له رسالة موجعة

الحياة السياسية

ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور يوجه رسالة لميدو وحازم إمام

#

مرتضي منصور يوجه رسالة لشوبير بعد تجديد محمود علاء

#

الرئيس السيسي يوجه رسالة لـ"جونسون" والعالم بشأن كورونا

#

"الديهي" يوجه رسالة شديدة اللهجة لرجال الأعمال

تويتر

ضاحي خلفان

شهر رمضان

الشياطين

قال ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق إنه سيعتزل تويتر في شهر رمضان، مقدما التحية لكل متابعيه وتهنئتهم بقدوم الشهر الفضيل.

وأضاف خلفان: "في رمضان سأعتزل تويتر كالعادة.. ولذلك لكل المتابعين.. أقول كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم وتقبل الله صيامكم وقيامكم".

وأوضح أن الصيام لا يكون بالإمساك فقط عن الأكل ولكن حتى عن الكلام والمغرد بشر قد يقول ما يفسد صيامه.

وعلق أحد رواد تويتر على مغادرة خلفان لتويتر قائلا : " الشياطين تتوقف برمضان".

ليرد عليه خلفان: "أنت غبي..الصيام هو ليس الإمساك عن الأكل فقط ولكن حتى الكلام".

وعلق آخر: "نتمى لك طولة العمر ومبروك عليك الشهر الفضيل وعلى حكام الإمارات وشعبها وكل عام والإمارات بخير".

وكان خلفان قد وجه العديد من التدوينات والتي هاجم فيها الكثيرين من اليمنيين في الشمال.

وكان من آخر رسائله لليمنيين: "اليمانيون الشماليون تركتهم ستة أشهر وهم كل صبح في واد يشتمون.. رديت عليهم فأخذوا كالولايا يولولون".

وأضاف: "أنتم تتباكون بهذه الطريقة لماذا تخوضون في أمور أرفع عن مستواكم.. لن أرد عليكم إلا بعد ست شهور أخرى .. " هجمة الشتاء والصيف".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «المصرية للاتصالات» تزف خبرا سارا لعملائها
» قفزة جديدة في إصابات "كورونا" في ألمانيا
» بعد انتظار 40 عاما.. ستينية ترزق بتوأم
» أمريكا تنتظر الأسوأ لكورونا في هذا الموعد
» «الوزراء» يحذر المواطنين من هذا الأمر
» بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن
» دجلة يصدم الزمالك فى صراع الصفقات
» ترامب يعلق على تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
» السعودية.. سائق متهور يسير عكس الاتجاه يدهس عاملاً "فيديو مروع"
» التموين: فتح المخابز خلال رمضان في هذه المواعيد
» فنانة شهيرة تدعم صاحبة فيديو الـ"تيك توك" وتثير الجدل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية