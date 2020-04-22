» بعد انتظار 40 عاما.. ستينية ترزق بتوأم

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متابعات- أمينة عبد العال

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أدوية

أطباء

توأم

عمليات مجهرية

بالرغم من أنها تبلغ من العمر 63 عاما، ومتزوجة منذ 40 عاما إلا أنها لم ترزق بأطفال وفقدت جميع محاولاتها من عمليات مجهرية  وأدوية وعلاجات في أن تحقق أملها بأن تكون أمًا، فقررت الاستسلام للأمر الواقع.

وفوجئت السيدة البلجيكية بأن الأطباء يبلغونها بأنها حامل في طفلين بعدما ذهبت للتأكد من طبيعة الأعراض التي تتعرض لها، لكنها لم تصدق ما قاله الأطباء  .

وانتظرت السيدة عدة أسابيع وبالفعل تأكدت من أن الحمل صحيح وأنها حامل في توأم.

جدير بالذكر أن في مصر أنجبت سيدة تبلغ من العمر 61 عاما توأم بعد زواج وعلاج دام 24 عاما.


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