إبداعات موائد الرحمن .." وجبات ساخنة" للمنازل

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متابعات- أمينة عبد العال

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بالرغم من أن موائد الرحمن تعتبر ملجأ الفقراء والمحتاجين كل عام، إلا أن ظروف "كورونا" تسببت في تعليقها، إلا أن بعض أصحاب القلوب الرحيمة فكروا في حل بديل لمساعدة الفقراء وفي نفس الوقت لا يتسببوا في تفشي الفيروس بينهم.

فقامت بعض المؤسسات الخيرية في كفر الشيخ ، وبعض مدن الصعيد بالتفكير في إقامة الموائد ولكن لن تجمع الصائمين حولها، حيث قررت العمل تحت شعار "خد فطارك و أفطر في البيت" من خلال لافتات موائد الرحمن تدعو الناس إلي أخذ الوجبة وتناولها في البيت كما سيتم توصيل الوجبات الساخنة لغير القادرين في بيوتهم.

وقال فتحي المزين رئيس مجلس أمناء أحد المبادرات في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن مؤسسته اعتادت كل عام علي إقامة موائد الرحمن وحتى لا يتم قطع هذه المناسبة السوية جاءت الفكرة بتوصيل الوجبات للمنازل أو يأخذ الصائمون الوجبات ويتناولونها في المنزل.


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