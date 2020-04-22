وزير التعليم يكشف موقف الراسبين بامتحانات الثانوية

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طارق شوقي وزير التعليم
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وكالات- الدويني فولي

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الثانوية العامة

طارق شوقى

الراسبون

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الطلاب الذين لم يجتازوا متحانات الثانوية العامة بنجاح هذا العام، سيدخلون امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة، في موعد تحدده الوزارة لاحقا.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الراسبين من طلاب الثانوية العامة والذين سيضطرون لـ إعادة السنة العام القادم، فسوف يعيدون السنة بالنظام المعدل للثانوية العامة القائم على الامتحانات الإلكترونية.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نفى كل ما قيل خلال الساعات الأخيرة بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بامتحانات قدرات للقبول في الجامعات المصرية.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «هذا الكلام لا أساس له من الصحة وهدفه إثارة البلبلة».

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة سوف يتم عقدها في موعدها، داخل لجان مؤمنة ومعقمة، حسب الجدول المعلن.

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