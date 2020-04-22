» اعتماد أول اختبار لفحص كورونا في المنزل

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وكالات- الدويني فولي

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كورونا

كشفت شركة "لاب كورب"، عن ابتكارها أول جهاز فحص منزلي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد اعتماده رسميًا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وقالت الشركة في بيان لها، إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أذنت بأول اختبار تشخيصي مع خيار "الجمع المنزلي" للعينات لمرض كورونا المستجد.
وأوضحت، أن تلك الخطوة تسمح للمؤسسة الأمريكية للمختبرات "لاب كورب" باعتماد العينات التي يتم جمعها ذاتيًا من قبل المرضى في المنازل عبر اختبار COVID-19 RT-PCR لمرض كورونا.
وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان: "خلال هذا الوباء، قمنا بتسهيل تطوير الاختبار لضمان وصول المرضى إلى التشخيص الدقيق، والذي يتضمن دعم تطوير خيارات موثوقة ودقيقة لجمع العينات في المنزل".
وأضاف: "أدى عمل إدارة الأغذية والأدوية على مدار الساعة، منذ بدء تفشي المرض، إلى تفويض أكثر من 50 اختبارًا تشخيصيًا، والتفاعل مع أكثر من 350 مطور اختبار على وجه التحديد. أما بالنسبة للاختبارات التي تتضمن جمع عينات منزلية، عملنا مع LabCorp للتأكد من أن البيانات التي تظهر من جمع عينات المرضى في المنزل آمنة ودقيقة، مثل جمع العينات في عيادة الطبيب أو المستشفى، أو موقع الاختبار الآخر".
وباستخدام هذا الاختبار، يمكن للأشخاص المؤهلين أن يمسحوا أنوفهم لجمع عينة سائلة، لكن سيظلون بحاجة إلى إرسالها إلى المختبر لإجراء الاختبار، حيث يتجاهل أخذ العينات الذاتية، الحاجة إلى طبيب لإجراء الاختبار، مما يقلل من التعرض للمرضى الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا.

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