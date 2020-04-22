» بالفيديو.. صينية توجه رسالة إلي العالم: "مش كلنا بناكل خفافيش"

22 أبريل 2020 - 01:01 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة صينية غاضبة توجه رسالة للعالم باللغة العربية بعد اتهامهم بأنهم سبب انتشار الوباء وأنهم يأكلون الخفافيش.

وتظهر الفتاة في مقطع الفيديو وهي تعبر عن غضبها من الاتهامات التي وجهت إليهم بأكل الخفافيش، لافتة إلي أن الخفافيش لا يأكلها جميع الصينيين ومن يأكلها هو من ينشر الفيديو.

واستاءت من الأسئلة التي يوجهها إليها الناس، لافتة إلي أنها تشعر بالعنصرية تجاه الصين من العالم أجمع، وشاركت متابعيها بمقطع فيديو لأناس قام بتوجيه الشتائم للصين .

وأضافت أنه لم يتم حتى الآن معرفة السبب الحقيقي وراء انتشار فيروس "كورونا"، كما أن الصين قامت بمنع أكل الحيوانات البرمائية.

شاهد الفيديو..