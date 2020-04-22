داعية سعودي: بن سلمان عاملهم " هوس"

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أخبار السعودية

بن سلمان

محمود رفعت

بدر العامر

قال الداعية السعودي بدر العامر إن الكثيرين  مصابون بالهوس من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف العامر في تدوينة له على حسابه في تويتر :"  لو يذكر الله في تغريداته كما يذكر محمد بن سلمان لصار من المتقين".

وأضاف: أعتقد إنه يفز بالليل ويقوم ويشرب طرقوع ماء ثم يقول محمد بن سلمان ثم يرجع ينام .. وإذا قابلته زوجته قالت : صباح الخير ، قال : محمد بن سلمان .. ما هذا الهوس والهبال الذي أصاب عقول هؤلاء الكمخ ؟

وتابع : كثير من هؤلاء سبحان الله لا يفرقون بين " التحليل السياسي " والأماني والتحليل " الرغبوي " ، ما يمليه عليه ضميره الميت يجعله رؤية سياسية ، وما يرجوه يكتبه على أنه حادث فعلاً ، ألا يعرف هؤلاء كيف خيبهم الله وجعلهم آية وعبرة ، وأبدل أمنهم خوفاً وعلوهم سفولاً ؟
وفي هجومه على منتقدي ولي العهد يقول العامر أيضا: هؤلاء مهما عملوا بودي كير ، وفتلوا خدودهم بالخيوط ، ولبسوا كرافتات ، وكاجوال ، إلا أن النزعة " الدموية " الخارجية تسري في عقولهم ، يعشقون شيء اسمه رصاص وقتل واغتيالات، بحسب وصفه.

وكان العامر قد أعاد تدوينة للمحامي المصري محمود رفعت والتي قال فيها : بأول رد من  الكونجرس الأمريكي على مجزرة  النفط الأمريكي، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قال: على  أمريكا فعل كل ما بوسعها لوقف عبث السعودية وروسيا بالنفط الأميركي، لاحظوا رئيس لجنة القوات المسلحة وليس رئيس لجنة الطاقة أو الاقتصاد.


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