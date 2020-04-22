داعية سعودي: بن سلمان عاملهم " هوس"

22 أبريل 2020 - 01:17 م

قال الداعية السعودي بدر العامر إن الكثيرين مصابون بالهوس من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف العامر في تدوينة له على حسابه في تويتر :" لو يذكر الله في تغريداته كما يذكر محمد بن سلمان لصار من المتقين".

وأضاف: أعتقد إنه يفز بالليل ويقوم ويشرب طرقوع ماء ثم يقول محمد بن سلمان ثم يرجع ينام .. وإذا قابلته زوجته قالت : صباح الخير ، قال : محمد بن سلمان .. ما هذا الهوس والهبال الذي أصاب عقول هؤلاء الكمخ ؟

وتابع : كثير من هؤلاء سبحان الله لا يفرقون بين " التحليل السياسي " والأماني والتحليل " الرغبوي " ، ما يمليه عليه ضميره الميت يجعله رؤية سياسية ، وما يرجوه يكتبه على أنه حادث فعلاً ، ألا يعرف هؤلاء كيف خيبهم الله وجعلهم آية وعبرة ، وأبدل أمنهم خوفاً وعلوهم سفولاً ؟

وفي هجومه على منتقدي ولي العهد يقول العامر أيضا: هؤلاء مهما عملوا بودي كير ، وفتلوا خدودهم بالخيوط ، ولبسوا كرافتات ، وكاجوال ، إلا أن النزعة " الدموية " الخارجية تسري في عقولهم ، يعشقون شيء اسمه رصاص وقتل واغتيالات، بحسب وصفه.

وكان العامر قد أعاد تدوينة للمحامي المصري محمود رفعت والتي قال فيها : بأول رد من الكونجرس الأمريكي على مجزرة النفط الأمريكي، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ قال: على أمريكا فعل كل ما بوسعها لوقف عبث السعودية وروسيا بالنفط الأميركي، لاحظوا رئيس لجنة القوات المسلحة وليس رئيس لجنة الطاقة أو الاقتصاد.