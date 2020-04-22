أجهزة تنفس صناعي من الفاتيكان لبشار الأسد

22 أبريل 2020 - 01:42 م

"باسم البابا".. قال مجمع الكنائس الشرقية الكاثوليكي، التابع للفاتيكان، إنه سيرسل 10 أجهزة تنفس صناعي إلى سوريا، وثلاثة أجهزة إلى مستشفى سانت جوزيف في القدس، لأجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع الحرة أن المجمع أكد أن الأجهزة المرسلة ستتقاسمها ثلاثة مستشفيات تدار من قبل الكنيسة في سوريا، منوها أنه سيرسل معدات اختبار إلى غزة ومعدات طبية إلى مستشفى العائلة المقدسة في بيت لحم.

وكان البابا فرنسيس، قد دعا إلى عدم التخلي عن من وصفهم :" يعانون من الوباء، وخاصة الأشد فقرا".

وأوضح مجمع الكنائس الشرقية أن بعض جهود الإغاثة ستحول أموالا كانت مخصصة للاحتفال بـ"الجمعة العظيمة"، والتي تأجل الاحتفال بها هذا العام بسبب كورونا.

وشدد المجمع أنه على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الوباء، فإن الجماعة والوكالات التي ستضمن وصول المساعدة التي ترسلها سنويا إلى المدارس والجامعات الكاثوليكية، بالإضافة إلى مساعدة النازحين في سوريا والعراق واللاجئين في لبنان والأردن".

وكانت سوريا قد أعلنت عن تسجيل 42 حالة إصابة بالمرض، وثلاث وفيات.

يذكر أن مجمع الكنائس الشرقية يدعم الكنائس الكاثوليكية الشرقية في جميع أنحاء العالم، ويهتم أيضا باحتياجات الكاثوليك في مصر وإريتريا وشمال إثيوبيا وغيرها من البلدان.