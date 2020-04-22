تفاصيل عملية تفجيرية جديدة في إسرائيل

22 أبريل 2020 - 01:53 م

نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية تفجيرية كشفها جهاز الأمن العام الشاباك.







وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك إحباط عملية تفجيرية في ملعب تيدي في القدس المحتلة.

وقال الجهاز وفق موقع "والاه" الإسرائيلي إنه اعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين كانوا يخططون للعملية وهم من طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وينتمون إلى حركة حماس.

وأوضح أن الشبان الثلاثة من مخيم قلنديا، والثاني من كفر عقب بالقدس، والثالث من دير جرير برام الله.

وأشار إلى أنهم خططوا لشن هجمات تفجيرية ضد جنود جيش الاحتلال في عدة نقاط برام الله خلال الأشهر الماضية، ووقعت إحدى الحوادث فعلًا، فيما أنهم تورطوا في محاولات أخرى لتنفيذ تفجيرات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن العملية التي كانوا يجهزون لها في ملعب تيدي كانت ستتم عبر مواد متفجرة، وقاموا بتصنيع المتفجرات بعد الاستفادة من شروحات على الإنترنت، واشتروا المواد الكيميائية والمتفجرة والمعدنية، حتى قبض عليهم قبل إكمالها.