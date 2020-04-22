الإصابات تصل لـ" صفر".. دولة عربية على أعتاب موجة ثانية لكورونا

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وكالات- الدويني فولي

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حذر وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الأربعاء، "من أن يُغشّ الناس برقم "صفر" إصابات بفيروس كورونا الذي وصلت إليه البلاد، مؤكدا أن الخوف هو من ظهور موجة ثانية من الفيروس.
وقال حسن، بعد لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون وممثلة منظمة الصحة العالمية  إيمان الشنقيطي، في قصر بعبدا: "نحن نسير في الطريق الصحيح ويجب أن نصل إلى المكان الصحيح، وما تحقق هو ضمن الخطة المطروحة وحذار أن نغش برقم صفر إصابات ونخاف من موجة ثانية من كورونا ونأخذ كل التدابير منعاً لذلك"، حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وأضاف أنه "خلال الأيام القادمة، أي حتى 10 مايو القادم، سنرفع عدد فحوص الـPCR، وسيكون لدينا بعدها صورة كافية ووافية عن الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات المرتقبة".
وقال وزير الصحة اللبناني: "وضعنا الرئيس في أجواء ما تقوم به الوزارة، لناحية إجراء المزيد من الفحوصات في المناطق اللبنانية، كما أطلعناه على قائمة الدول التي تقدّم مساعدات للوزارة لا سيما لجهة رفع عدد الفحوصات".
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 الساعة الماضية. وأصدرت وزارة الصحة تقريرا يوميا على موقعها جاء فيه أنه لا حالات ولا إصابات في لبنان خلال 24 الساعة الماضية، وبذلك يستقر عدد الحالات المكشوفة على 677 حالة.

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