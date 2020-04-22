«البلدوزر» يكشف ثغرة جديدة بشكوى الأهلي ضد "السعيد"

22 أبريل 2020 - 02:23 م

فجر مجدي عبد الغني رئيس لجنة اللاعبين المحترفين مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير شكوى النادى الأهلي ضد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

قال "البلدوزر" خلال تصريحات متلفزة: العقد تم فسخه بين نادى أهلي جدة السعودي وعبد الله السعيد بالتراضي ولم تكن هناك أية مشكلة بين الطرفين ورحل اللاعب إلى الدوري المصري وارتدى قميص نادى بيراميدز ولو العقد مش منصوص عليه الغرامة الـ 2 مليون دولار يبقى لا أهلي جدة هيدفع ولا عبد الله السعيد هيدفع أي مليم.

وأضاف: أزمة "عبد الله" مع الأهلي ليست مثل سيناريو عصام الحضري ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود عبد المنعم "كهربا" التى تم خلالها فسخ العقد من طرف واحد ولجأت الأندية إلى شكوى اللاعب فى الهيئات الرياضية للحصول على حقوقها المالية.

وكان الأهلي تلقى ردًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رفض شكواه ضد عبد الله السعيد ما جعله يتقدم بشكوى إلى الجبلاية مجددًا.