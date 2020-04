أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، القوات البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية في البحر.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إنه "أمر البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة في البحر".



وقالت البحرية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إن سفن الحرس الثوري الإيراني البحرية (IRGC) تسببت في مضايقات للسفن البحرية الأمريكية في الخليج العربي. وأفاد بيان بأن زوارق إيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكية أو ماليزيا أو هونج كونج".



فيما أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد الماضي، أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج"، قائلا إن "ادعاءات من وصفهم بـ"الإرهابيين الأمريكيين" حول حادث 15 أبريل بأنها مزورة وعلى غرار أفلام هوليوود".



I have instructed the United States Navy to shoot down and destroy any and all Iranian gunboats if they harass our ships at sea.