اجتماع مهم بـ الأهلى لتنمية موارد النادى

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا أسبوع المقبل، لبحث سبل تنمية موارد النادي بشكل خلاق ومبتكر.

يأتي ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الذي عقد ظهر أمس الثلاثاء، بنظام «الفيديو كونفرانس»، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة واتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، الذي يجتاح العالم في الفترة الحالية.

وتواجد "الخطيب" برفقة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي، بمقر النادي، وقامت إدارة تكنولوجيا المعلومات بتجهيز شاشة في غرفة مجلس الإدارة، ليتواصل من خلالها رئيس النادي مع أعضاء مجلس الإدارة عن بعد.

وحرص المجلس في بداية الجلسة على توجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد القيامة وعيد الربيع وحلول شهر رمضان المعظم خلال أيام.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس مجموعة من القرارات، تضمنت التصديق على محضر الجلسة الماضية، وتحديد جلسة سريعة خلال أسبوع من الآن لبحث سبل تنمية موارد النادي بشكل خلاق ومبتكر.

كما تمت الموافقة على قبول العضويات الجديدة من خلال تطبيق النادي الأهلي «الأبلكيشن»، وذلك بعد حصول النادي على موافقة الجهة الإدارية لاستمرار العمل بالأسعار القديمة لمدة 3 أشهر، حيث يمكن لمن يرغب في الحصول على عضوية الأهلي سواء العامة أو في الأفرع الدخول على التطبيق وملء الاستمارات، تمهيدًا لمراجعتها واستكمال بقية الإجراءات والتسديد من خلال التطبيق الذي يتيح أيضًا للأعضاء الحاليين تسديد الاشتراكات الجديدة 2020/2021.

كذلك اتخذ المجلس قرارًا بالبدء في تطوير منظومة إطفاء الحرائق بفرع النادي بالشيخ زايد، بالتعاون مع الحماية المدنية لضمان توفير أعلى معايير السلامة والأمان لأعضاء الأهلي.


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