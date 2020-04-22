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حادث يفوق الخيال.. جنين يقفز من بطن أمه

قضايا وحوادث

حادث يفوق الخيال.. جنين يقفز من بطن أمه
حادث يفوق الخيال.. جنين يقفز من بطن أمه
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الشرطة

السيارة

الام

جنين

أكريكا

نسمع الكثير عن حوادث الطرق والسيارات، لكن هذه هي الحادثة أسفرت عن واقعة تفوق الخيال.

وكان جنين قد قفز من بطن أمه إثر حادث سير في ولاية جورجيا الأمريكية .

وذكر موقع "سكاي نيوز"  أن سيدة أمريكية اضطرت إلى قيادة سيارتها فجرا، لتصطحب ابنتها التي ظهرت عليها آلام المخاض بشدة.

وفي تفاصيل الواقعة قامت المرأة بقيادة سيارتها بسرعة في ليلبورن، وهي بلدة تقع على بعد نحو 20 ميلا شمال شرقي مدينة أتلانتا، بينما كانت ابنتها كريستان غراهام تجلس في المقعد الخلفي.

وبعد ارتباك الأم في القيادة، انزلقت سيارتها، حيث انحرفت عن الطريق إلى منحدر ترابي.

وأثناء الانحدار وقع  ما لا يصدق، حيث وضعت ابنتها "غراهام" طفلها دون أي تدخل، وكأنه قفز بقوة من رحمها دون أن تعرف موضعه.

وبعد إبلاغ الشرطة كانت السيدتان منهارتان وهما يصرخان "أين الطفل.. أين الطفل؟".

من جانبهم بادر رجال الشرطة بالبحث عن الطفل في محيط السيارة ظنا منهم أنه ربما يكون قد طار ووقع في أحد برك الطين القريبة، دون الوصول إلى أية نتائج.

أحد ضباط الدورية استطاع أن يعثر على الرضيع ، بعد فترة قصيرة أسفل معقد السيارة الأمامي بعد أن رأت الأم بقايا حبلها السري، ليتم مباشرة إسعاف الطفل ونقل الجميع إلى أقرب مستشفى.


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