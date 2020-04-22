6 عروض تنهال على لاعب الزمالك.. ومرتضى يحذر

22 أبريل 2020 - 02:53 م

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في ضم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك.

ووفقًا لما ذكره موقع "فووت ميركاتو"، فإن بن شرقي دخل دائرة اهتمامات 6 أندية أوروبية لضمه، وهي مونبلييه، نيس، ستراسبورج بالإضافة إلى أولمبياكوس اليوناني، طرابزون سبور التركي، وستاندردلييج البلجيكي.

وظهر أشرف بن شرقي بمستوى فني مميز مع الزمالك، منذ قدومه من صفوف الهلال السعودي، في الصيف الماضي.

في نفس السياق حذر مرتضى منصور رئيس النادى اللاعب من الاستماع لعروض سماسرة كرة القدم الوهمية التى تبثها المواقع الإلكترونية بين الحين والآخر.