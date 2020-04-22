فيديو صادم.. جنين يقفز من رحم أمه في حادث سيارة

22 أبريل 2020 - 03:51 م

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فيديو صادمًا لولادة سيدة في سيارة بعد تعرضها أثناء القيادة لحادث سير.

وفي التفاصيل فقد اضطرت كريستال جونز أن تقود سيّارتها بسرعة جنونية يوم الإثنين في ولاية جورجيا الأميركية، لتصطحب ابنتها كريستان غراهام الى المستشفى. بعدما ظهرت عليها آلام المخاض قبيل موعد ولادة جنينها.

وبسبب ارتباك الوالدة انزلقت السيارة أثناء القيادة بسبب ندى الصباح، مما جعلها تنحرف إلى منحدر ترابي، قبل أن تصطدم بقوة ببوابة أحد المباني. وعلى أثر الصدمة أنجبت غراهام طفلها من دون أي تدخل أو مساعدة، وظهر وكأنه يقفز بقوة من رحمها من دون أن تعلم أين اختفى.

وعند حضور دورية الشرطة كانت السيدتان تصرخان: "أين الطفل.. أين الطفل؟"، بينما السيارة المحطّمة كانت غارقة في الطين. وعلى الفور باشر رجال الشرطة البحث عن الطفل.

واستطاع أحد ضباط الدورية أن يعثر على الرضيع أسفل مقعد السيارة الأمامي بعدما رأت الأم بقايا حبلها السري، ليتم مباشرة إسعاف الطفل ونقله مع أمّه إلى أقرب مستشفى.

وبحسب الصحيفة، فإنّ الطفل بصحة جيدة، فيما دخلت الأم لفترة من الوقت الى العناية المركزة للتأكد من سلامتها.