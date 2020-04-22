هولندا.. تسجيل 138 وفاة جديدة بسبب كورونا

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة، المعني بمتابعة سير التفشي في البلاد، اليوم الأربعاء، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات بفيروس كورونا في هولندا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 138 حالة جديدة، لتصل إلى مستوى 4054.

وشهدت وتيرة ارتفاع الوفيات بالفيروس في البلاد قفزة كبيرة في إحصائية أمس الثلاثاء، مسجلة 165 حالة، بعد أن كان هذا المعدل 67 وفاة الاثنين.

كما ذكر المعهد أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في البلاد ارتفع بواقع 708 حالات جديدة، ليبلغ نقطة 34842 إصابة، ما يشير إلى تراجع وتيرة انتشار المرض، حيث كان المعدل اليومي الأحد 1066 شخصا، والاثنين 750، والثلاثاء 729.

ومع ذلك، حذر المعهد الوطني للصحة العامة من أن العدد الحقيقي للإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد يكون أكبر من الأرقام في البيانات الرسمية، مبينا أن الفحوص الخاصة بالعدوى اقتصرت بشكل عام على المرضى في حالات صعبة والموظفين في قطاع الصحة.



