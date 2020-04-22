فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بظهور صادم.. ماذا حدث لوجهها؟

22 أبريل 2020 - 04:17 م

فاجأت فنانة شهيرة متابعيها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بنشر صورة لها بدت بوجه منتفخ، ما أثار تساؤلات الجمهور عن سبب ذلك التغير الذي طرأ عليها.

وأطلت الفنانة الأردنية الشهيرة ?باسمة حمادة? ، على جمهورها بصورة من داخل سيارتها، بإطلالة اعتبرها المتابعين غير طبيعية.

وركزت معظم التعليقات على شكلها، وأعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم، بسبب انتفاخ وجهها، وهو ما اعتبروه أمراً غير طبيعي.

وكتب أحدهم يسألها عن السبب: "خير خدك مالو يا ساتر؟" لترد عليه: "الله يبط عينك" وهذا يعني أنها تخاف من الحسد عن طريق النظر.

وقال البعض أن سبب انتفاخ وجهها، هو زيادة في الوزن خاصة بعد فترة الحجر المنزلي، بينما قال آخرون أنه نتيجة لعملية تجميل فاشلة.

