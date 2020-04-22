"بالسروال فقط".. محمد صلاح يثير الجدل بظهوره عاريًا

22 أبريل 2020 - 04:40 م

ظهر النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف لدى ليفربول الإنجليزي، في صورة نشرها، اليوم الأربعاء"، عبر صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و "تويتر"، عاريًا من الأعلى ومرتديًا سروال فقط.

ونشر "صلاح" صورة، بدى فيها عاري الصدر لإبراز عضلاته وحفاظه على وزنه المثالي في دلالة لالتزامه بتمارين اللياقة المنزلية، تزامنًا من الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويقضي صلاح فترة العزل الذاتي في منزله بلندن وشارك متابعيه سابقا صورا من تدريباته اليومية.

وأثارت الصورة تساؤلات متابعيه، عن سبب نشرها في مثل هذه الظروف.

يذكر أن "صلاح" سجل 16 هدفا في الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثالث على لائحة هدافي المسابقة، بفارق هدف عن بيير إيميريك أوباميانغ الوصيف برصيد 17 هدفا، وثلاثة أهداف عن المتصدر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 19.





