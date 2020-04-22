الرئيس يرد على "نيوتن" ويوجه رسالة لرجال الأعمال

22 أبريل 2020 - 04:56 م

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المقال الذي أثار جدلًا واسعًا، في إحدى الصحف الخاصة والذي يكتب صاحبه باسم مستعار "نيوتن"، وقال إن هناك مقالة تحدثت عن سيناء وأن كل الكلام مقدر، ولكن كان يتمنى أن من يرد يكون على علم ماذا حدث في سيناء.

وأشار "السيسي"، خلال افتتاح محطة معالجة مصرف المحسمة بشرق قناة السويس، إلى أن 600 مليار جنيه إجمالي تكلفة المشروعات في سيناء، متسائلا: "هل في حد مع تقديري لكل رجال الأعمال قادر على أن ينفذ مشروع مثل أي طريق من الذي تم تنفيذه".

وأكد أن هناك اهتمام كبير بتعمير سيناء، واجتذاب جزء كبير من سكان الدلتا، مضيفا أن عوائد ما تم تنفيذه من بنية تحتية هو الأمن القومي، معقبا: "الأمن القومي لا يقدر بمال، إحنا منتبهين أوي للمسئوليات اللي في رقبتنا".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء عددا من المشروعات القومية بمنطقة شرق قناة السويس بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن إنشاء الأنفاق بأيادي ومعدات مصرية كان حلما، وتجاوزناه ونفذناها بالفعل.

وأضاف الرئيس أن العلم والإرادة والإخلاص طريق مصر لمواجهة الصعوبات.

ولفت الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية إلى أنه عندما بدأ الحديث عن هذه المشروعات كان البعض يراها صعبا ولكننا استطعنا مواجهة ذلك بعدما تسلحنا بالعلم والإرادة والإخلاص وربنا ساعدنا فى ذلك.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام ، كشفت عن هوية كاتب مقالات "نيوتن"، مشيرة إلى أنه رجل الأعمال صلاح دياب، وفرضت عقوبات صارمة على الصحيفة وصلت لـ250 ألف جنيه وإلزامها بنشر اعتذار وحذف المقال وحجب الباب الذي كتب فيه 3 شهور وكذلك منع كاتب المقال من النشر أو الظهور في أي وسيلة إعلامية 3 شهور.