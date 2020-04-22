1141 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية اليوم

22 أبريل 2020 - 05:13 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأضاف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 12772 حالة حتى الآن ، بينها 10864 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأوضح أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 114 حالة.

كما تم تسجيل 172 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 1812 حالة.