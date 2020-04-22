1141 إصابة جديدة بـ"كورونا" في السعودية اليوم

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السعودية- كورونا
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السعودية

الصحة

كورونا

إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 1141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأضاف متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 12772 حالة حتى الآن ، بينها 10864 حالة نشطة، منها 82 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأوضح أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 114 حالة.

كما تم تسجيل 172 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 1812 حالة.


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