» بيان من "النقل" بشأن تأخر مشروعات السكك الحديد والمترو

ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة، عبر أحد المواقع الإلكترونية، حول تأخر تنفيذ مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق نتيجة تعطل القروض الدولية.

ومن جانبها، علقت وزارة النقل، على ما تم نشره اليوم الأربعاء، حول تأخر تنفيذ تلك مشروعات، نتيجة تعطل القروض الدولية لقيام المؤسسات الدولية بإعادة ترتيب أولوياتها للتصدي لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

ونفت الوزارة تلك الأبناء، مرؤكدةً في بيان رسمي لها، أن كافة مشروعات الوزارة تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفتت إلى أن التواصل مع المؤسسات التمويلية المختلفة بشأن تمويل المشروعات المختلفة مستمر ويسير وفقًا للجدول والإجراءات المتفق عليها بين وزارة النقل وهذه المؤسسات.